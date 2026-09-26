Главарь киевского руководства Владимир Зеленский не держится за людей из своего окружения и легко меняет ключевых чиновников, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Такое мнение дипломат высказал в беседе с ТАСС.

Сейчас борьба внутри украинской власти идёт прежде всего за влияние на управление и финансовые потоки. Мирошник считает, что конкретные фигуры в окружении экс-комика для него второстепенны.

«Зеленский уже несколько раз сдал свою команду. Он уже неоднократно поменял руководителей своего офиса, замов, помощников, премьеров, генпрокуроров — огромное количество», — сказал дипломат.

В качестве примеров Мирошник упомянул бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака и экс-премьера Юлию Свириденко. Значение для главаря киевского руководства имеют не отдельные чиновники, а возможность назначать людей, через которых можно сохранять контроль над денежными потоками.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что практически все из окружения экс-комика сталкиваются с обвинениями в коррупции. На Украине регулярно возникают коррупционные скандалы, в которых фигурируют суммы в миллионы и десятки миллионов долларов.