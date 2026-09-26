Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 04:09

Мирошник: Зеленский не держится за окружение и уже не раз сдавал свою команду

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главарь киевского руководства Владимир Зеленский не держится за людей из своего окружения и легко меняет ключевых чиновников, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Такое мнение дипломат высказал в беседе с ТАСС.

Сейчас борьба внутри украинской власти идёт прежде всего за влияние на управление и финансовые потоки. Мирошник считает, что конкретные фигуры в окружении экс-комика для него второстепенны.

«Зеленский уже несколько раз сдал свою команду. Он уже неоднократно поменял руководителей своего офиса, замов, помощников, премьеров, генпрокуроров — огромное количество», — сказал дипломат.

В качестве примеров Мирошник упомянул бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака и экс-премьера Юлию Свириденко. Значение для главаря киевского руководства имеют не отдельные чиновники, а возможность назначать людей, через которых можно сохранять контроль над денежными потоками.

Мендель назвала сумму взяток на Украине за избежание службы на передовой
Мендель назвала сумму взяток на Украине за избежание службы на передовой

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что практически все из окружения экс-комика сталкиваются с обвинениями в коррупции. На Украине регулярно возникают коррупционные скандалы, в которых фигурируют суммы в миллионы и десятки миллионов долларов.

Больше новостей о международных отношениях и заявлениях мировых политиков — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar