Мирошник: Киев пытался поставить под сомнение итоги выборов в России

Украинские власти пытались поставить под сомнение результаты прошедших в России выборов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его оценке, для этого Киев использовал в том числе военные методы. Об этом дипломат рассказал газете «Известия».

Одной из целей атак в период голосования было создание оснований для непризнания результатов выборов на территориях новых субъектов РФ.

«Им нужен был любой повод, в том числе и с использованием военных средств, давления, убийств, обстрелов, массированных атак, чтобы поставить результат выборов под сомнение, по крайней мере, на территориях новых субъектов России», — сказал Мирошник.

По словам дипломата, эти действия не повлияли на проведение голосования. Он также заявил, что у Киева нет оснований для непризнания его итогов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о попытке массированной атаки на Москву в ночь с 19 на 20 сентября, когда проходил основной день голосования. По его словам, в московскую зону вошли свыше 1,6 тыс. беспилотников. Глава государства также сообщил об ударах по избирательным участкам в период выборов. Путин связал эти события с решением Москвы дополнительно оценить перспективы возобновления переговоров с Киевом.