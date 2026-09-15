Рассчитывать на коллективную защиту НАТО Польше в случае конфликта с Россией не стоит, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. По его мнению, Варшава в таком случае может оказаться в положении, схожем с Украиной. Об этом он заявил эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым».

Мирошник отметил, что Румыния и страны Прибалтики также не станут рассчитывать на помощь со стороны других членов альянса и могут последовать за Украиной как «второй эшелон». Таким образом дипломат прокомментировал уверенность главы МИД Польши Радослава Сикорского в том, что НАТО сможет выступить единым фронтом в защиту страны от предполагаемых российских ударов.

При этом он указал на пятую статью Североатлантического договора, которая предусматривает коллективные действия стран НАТО в случае вооружённого нападения на одного из участников. Мирошник считает, что на практике реакция альянса в описанном им сценарии может свестись к сочувствию.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об «агрессивных» учениях НАТО у Калининградской области должны комментировать «люди в белых халатах». Дипломат отметил, что не хотел бы всерьёз оценивать подобные высказывания польского министра. По его мнению, они лишь усиливают напряжённость и создают дополнительные риски для самой Польши.