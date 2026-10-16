Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник потребовал от Комитета ООН против пыток расследовать сообщения о сети «секретных тюрем» на Украине. По словам дипломата, в таких учреждениях могут удерживать российских военнопленных, однако международные структуры не принимают необходимых мер. Об этом он заявил во время диалога с председателем комитета Клодом Хеллером в штаб-квартире ООН.

Мирошник утверждает, что о существовании подобных мест содержания рассказывают российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена. По его мнению, международные правозащитные организации располагают сведениями о предполагаемых нарушениях, но не проводят полноценного расследования.

«У меня сохраняется в этой связи только один вопрос, сколько ещё должно пройти времени, чтобы в Комитете ООН против пыток поставили для себя цель разобраться со всем известной, но активно игнорируемой системой украинских «секретных тюрем», о которых вам расскажет каждый второй российский военнослужащий, побывавший в украинском плену?» — заявил дипломат.

Представитель российского МИД назвал предполагаемую систему тайного содержания пленных позорным явлением. Он также выразил мнение, что многие специалисты знают о подобных учреждениях, однако политическое давление мешает установить все обстоятельства и привлечь виновных к ответственности.

По оценке Мирошника, отдельные государства препятствуют расследованию сообщений о нарушениях со стороны украинских властей. Дипломат считает, что для выяснения обстоятельств необходима политическая воля, которой международным организациям пока не хватает.

Ранее Родион Мирошник обвинил Киев в нарушении международного гуманитарного права в Алёшках Херсонской области. Дипломат заявил об искусственном голоде и условиях, которые создают угрозу жизни мирных жителей. Он призвал государства, сохраняющие нейтралитет в конфликте, добиваться соблюдения международных гуманитарных норм.