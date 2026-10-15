Украинские каратели используют электрические стулья и другие приспособления для пыток российских военнопленных. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил на неформальном заседании членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа».

По словам дипломата, вернувшиеся из украинского плена россияне неоднократно рассказывали о применении специальных электрогенераторов и полевых телефонных аппаратов, известных как «ТАПики». Эти устройства использовали для причинения физической боли и психологического давления. Мирошник подчеркнул, что подобные методы упоминаются в показаниях многих пострадавших.

Пленным прикрепляли клеммы к различным частям тела, после чего пропускали через них электрический ток, рассказал представитель МИД. По его утверждению, в отдельных случаях такие истязания приводили к потере сознания, клинической смерти и гибели военнослужащих.

Дипломат также сообщил о тяжёлых условиях содержания российских бойцов. По его словам, людей морили голодом, ограничивали выдачу питьевой воды половиной литра в сутки и лишали возможности пользоваться туалетом.

Отдельным способом психологического воздействия становилось давление на родственников. Как пояснил Мирошник, если украинским военным удавалось получить телефон пленного, угрозы и запугивания распространялись и на его близких.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 72 детей и 24 медработников в результате атак ВСУ с начала 2026 года. По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, ещё 484 несовершеннолетних получили ранения. За тот же период, как утверждает дипломат, ударам подверглись более 150 медицинских объектов, а 98 автомобилей скорой помощи были уничтожены или повреждены. Всего среди сотрудников здравоохранения пострадали 116 человек.