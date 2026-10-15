Украинские спецслужбы стоят за созданием «секретных тюрем». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на заседании СБ ООН в формате «формулы Арриа».

По словам дипломата, речь идёт не только о подвальных помещениях: пленных могут держать в камерах, которые он описал как «каменные мешки», и клетках под открытым небом, где люди остаются под дождём и палящим солнцем.

Мирошник утверждает, что такие объекты находятся на территории охраняемых расположений украинских формирований. По его словам, доступ туда закрыт для иностранных проверяющих и правозащитников, а к давлению на пленных причастны представители Главного управления разведки Украины, Службы безопасности Украины и других силовых структур.

Напомним, Родион Мирошник заявил, что в прифронтовой зоне под контролем Киева действуют десятки «секретных тюрем», где пытают пленных. Международные правозащитники осведомлены о существовании этих объектов, но не посещают их. По его словам, в документах организаций такие места называют транзитными лагерями. Он также сослался на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, где говорится о пытках и насилии.