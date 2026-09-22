Украинские силовики не планируют устраивать военный переворот — они заинтересованы в том, чтобы наворовать и сбежать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, главы украинских силовых ведомств не рассматривают страну как родное государство и не собираются спасать её ценой переворота.

«Они не собираются проводить государственный переворот ради того, чтобы спасти страну. Нет, никто из них эту страну не рассматривает как родное государство, державу, будущее для своих детей», — сказал Мирошник ТАСС.

Дипломат добавил, что украинские силовики хотят покинуть страну после накопления средств, приведя в пример бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия не сможет добиться заявленных целей специальной военной операции через переговоры с Киевом. Политический аналитик считает военный путь единственным оставшимся вариантом. На этом основании бывший сотрудник ЦРУ назвал военную победу единственным возможным для России вариантом достижения поставленных целей.