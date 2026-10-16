Семь членов участковых избирательных комиссий погибли во время подготовки и проведения выборов на прифронтовых территориях России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник во время интерактивного диалога со спецдокладчиком ООН Джиной Ромеро.

По словам дипломата, в дни голосования интенсивность ударов по гражданским объектам достигала примерно 1200 в сутки. Он также сообщил, что за несколько дней были повреждены 74 здания, задействованные в избирательном процессе.

«В ходе подготовки к выборам, их проведения и подведения результатов было убито семь членов участковых избирательных комиссий», — заявил Мирошник.

Он обратился к спецдокладчику ООН с вопросом, станут ли перечисленные случаи основанием для отдельной оценки с её стороны. Мирошник призвал обратить внимание на происходившее во время выборов и дать этому независимое заключение.

Life.ru писал, что во время голосования Киев, как указывал Мирошник, пытался сорвать выборы атаками на жителей приграничных регионов. Тогда дипломат сообщал в том числе о гибели председателя одной из УИК в Запорожской области.