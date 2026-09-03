Российские военнопленные на Украине содержатся в секретных тюрьмах, где к ним применяют запрещённые методы допросов, включая удары электротоком и травлю собаками. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью RT.

По его словам, сотрудники СБУ и ГУР используют пытки для вербовки пленных, получения разведданных, вымогательства денег у родственников, а иногда — просто из садистских побуждений. В этих подпольных застенках не соблюдаются нормы гуманитарного права и Женевская конвенция, подчеркнул дипломат.

Международные правозащитники осведомлены о существовании таких тюрем, однако доступ на их территорию им запрещён. Местонахождение объектов держится в строжайшей тайне, а персонал скрывает лица под балаклавами и использует вымышленные имена — вроде «Петрович», причём пленным предписывают обращаться к надзирателям именно так.

«Они понимают, что совершают преступление, и очень боятся ответственности», — отметил Мирошник.

По его оценке, арсенал средств истязаний широк: от электрических стульев до психотропных препаратов.

А ранее Мирошник заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, участвуют в пытках российских военнослужащих в секретных местах содержания. Среди иностранных бойцов, присоединившихся к ВСУ, встречаются люди с радикальными взглядами.