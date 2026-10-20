Мирошник: ВСУ с начала года атаковали более 280 пассажирских автобусов в РФ

Более 280 пассажирских автобусов в российских регионах подверглись преднамеренным атакам ВСУ с начала 2026 года. Такие данные привёл посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«С начала 2026 года украинские боевики преднамеренно атаковали уже более 280 пассажирских автобусов [в РФ]», — цитирует Мирошника ТАСС.

В качестве одного из последних примеров дипломат назвал удар по рейсовому микроавтобусу, следовавшему из Лисичанска в Краснодар. Нападение произошло на прошлой неделе на территории Луганской Народной Республикия. В результате атаки водитель погиб на месте, ещё десять пассажиров получили ранения.

Представитель МИД подчеркнул, что речь идёт именно о преднамеренных ударах по пассажирскому транспорту. По его данным, с января количество таких случаев уже превысило 280.

В конце августа Мирошник сообщал, что с начала года под удары попали 167 пассажирских автобусов. По приведённой им статистике, погибли 43 человека, в том числе трое детей, а ранения получили 329 мирных жителей. Дипломат пояснял, что МИД учитывает только случаи, сведения о которых удалось проверить через государственные органы. Таким образом, за неполные два месяца число автобусов, подвергшихся атакам, согласно новым данным ведомства, выросло более чем на 110.