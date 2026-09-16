Школа в селе Великие Копани Херсонской области оказалась под атакой беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, удары по региону продолжаются, а среди целей оказываются объекты гражданской инфраструктуры.

Как заявил дипломат ТАСС, украинские силы дважды сбросили боеприпасы на здание учебного заведения минувшей ночью. В результате атаки никто не пострадал, однако школа получила повреждения — были разрушены часть стен и кровля. Мирошник отметил, что атака на школу стала не первым подобным случаем в районе Великих Копаней. По его словам, ранее там фиксировались удары по другим гражданским объектам.

«Это место сосредоточения выплеска человеконенавистнической желчи со стороны украинских боевиков, которые, я уверен, прекрасно знали, что в этой школе нет никого, нет там никаких ни военных, ни гражданских. Но их цель — чтобы на этой территории не осталось ничего, камня на камне», — заявил посол.

Он также сообщил, что в районе, по его словам, продолжаются атаки беспилотников. Дипломат отметил, что ранее в этой части Херсонской области были зафиксированы удары по больнице, автомобилям скорой помощи и другим объектам.

«Туда летят сотни дронов, которыми Украина просто утюжит эту территорию, не щадя ни старых, ни малых», — сказал Мирошник.

Ранее Родион Мирошник сообщил о гибели 48 мирных жителей российских регионов за неделю в результате атак ВСУ. По его данным, среди погибших были трое детей, ещё 336 человек получили ранения. Дипломат заявил, что большинство пострадавших стали жертвами ударов беспилотников. Наибольшее число случаев, по его словам, пришлось на Белгородскую область, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Краснодарский край.