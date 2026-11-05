Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа миротворцами. Так он отреагировал на заявление Кушнера о необходимости долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Свою оценку Дмитриев опубликовал в соцсети X.

«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф — миротворцы», — написал глава РФПИ.

Новый раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Американскую делегацию, как ожидается, представят Кушнер и Уиткофф.

Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер раскрыл планы Вашингтона по созданию новой архитектуры безопасности для урегулирования украинского конфликта. По его словам, американская администрация работает со всеми сторонами не только ради прекращения боевых действий, но и для выработки долгосрочных гарантий, которые исключат их возобновление.