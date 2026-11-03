Мединский во главе, дипломаты — в составе: Песков рассказал о делегации России на переговорах в ОАЭ
Песков: В делегацию России на переговорах в Абу-Даби войдут представители МИД
Обложка © ТАСС / Александр Рюмин
В российскую делегацию на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби войдут представители разных ведомств, включая Министерство иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел, возглавит Мединский её», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что окончательный состав делегации позднее утвердит президент Владимир Путин.
Российская делегация примет участие в трёхсторонних переговорах с представителями США и Украины, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Представители Москвы и Киева должны получить взаимные гарантии безопасности в рамках возможного мирного урегулирования. Этот вопрос станет одной из тем трёхсторонних переговоров.
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