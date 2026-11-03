В российскую делегацию на трёхсторонних переговорах в Абу-Даби войдут представители разных ведомств, включая Министерство иностранных дел. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будут представители разных ведомств, в том числе министерства иностранных дел, возглавит Мединский её», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что окончательный состав делегации позднее утвердит президент Владимир Путин.