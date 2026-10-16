Мировое время перестанут корректировать с учётом вращения Земли в 2027 году

С 20 мая 2027 года всемирное координированное время (UTC) перейдёт на непрерывную шкалу без скачков, вызванных добавлением високосных секунд. Такое решение приняли 15 октября на 28-й Генеральной конференции по мерам и весам в Версале. Об этом сообщил президент Консультативного комитета по времени и частоте Ноэль Димарк.

Прежний порядок требовал периодически корректировать UTC, чтобы оно оставалось близким к астрономическому времени, связанному с вращением Земли. Однако вставка дополнительной секунды нарушает работу систем, которым необходима точная синхронизация. От таких поправок зависят, в частности, транспортная инфраструктура, энергетика, телекоммуникации и спутниковая навигация.

После трёх десятилетий обсуждений страны договорились изменить правила поддержания международной шкалы времени. В дальнейшем разница между UTC и астрономической шкалой UT1 не должна превышать одного часа. По оценке участников конференции, это позволит сохранить непрерывность UTC на протяжении нескольких тысячелетий.

Кроме того, учёные готовят новое определение секунды, которое намерены представить на утверждение в 2030 году. Действующий эталон основан на свойствах атома цезия, но современные оптические стандарты уже обеспечивают существенно более точные измерения. У некоторых из них систематическая погрешность примерно в сто раз ниже, чем у лучших цезиевых атомных часов.

Окончательный принцип пока не выбран. Один из рассматриваемых вариантов предполагает привязать секунду к частоте конкретного оптического перехода атома, другой — использовать взвешенное геометрическое среднее частот нескольких переходов. Для перехода к новому эталону учёным ещё предстоит выполнить два обязательных условия, в том числе обеспечить использование оптических стандартов при калибровке международного атомного времени.

Третья резолюция касается создания единой шкалы времени для Луны. Она должна стать общим ориентиром для космических аппаратов и будущей лунной инфраструктуры, включая системы навигации и определения местоположения. Международное сообщество намерено согласовать способ привязки лунного времени к земному UTC с учётом релятивистских эффектов и погрешностей измерений, чтобы космические агентства не создавали несовместимые системы отсчёта.

Ранее американский президент Дональд Трамп предложил отказаться от перевода часов на зимнее время. Он заявил, что эта практика создаёт неудобства и нарушает привычный ритм жизни американцев. Республиканец выступает за постоянное летнее время, однако соответствующая инициатива столкнулась с сопротивлением в Сенате. По его словам, жители страны поддерживают отказ от сезонного перевода стрелок. Среди аргументов республиканец назвал расходы, связанные с нынешней системой, а также последствия более раннего наступления темноты, включая возможный рост преступности.