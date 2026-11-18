Стоимость золота опустилась ниже 3750 долларов за тройскую унцию впервые с 24 сентября 2025 года. Такое снижение зафиксировано на рынке фьючерсов.

В среду, 18 ноября, драгоценный металл продолжил дешеветь на нью-йоркской бирже Comex. Падение стоимости контрактов превысило 2%.

Ещё в первой половине дня декабрьские фьючерсы на золото торговались в районе 3769 долларов за унцию. К этому моменту котировки снизились примерно на 2,5% относительно предыдущего закрытия.

Давление на стоимость драгоценного металла оказало укрепление американской валюты. Индекс доллара DXY, отражающий его динамику относительно шести основных мировых валют, вырос примерно на 0,3%, приблизившись к максимуму с марта 2025 года.

Снижение затронуло и другие металлы. Фьючерсы на серебро подешевели на 3,3%, до 45,82 доллара за унцию, а на платину — на 2,7%, до 1388,7 доллара.