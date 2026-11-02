Октябрь 2026 года стал для золота самым провальным октябрём со времён мирового финансового кризиса 2008 года. За месяц драгоценный металл потерял 6,87% стоимости, а котировки опустились до минимума более чем за год. Об этом сообщает Bloomberg.

Особенно резкое падение произошло 30 октября, в последний торговый день месяца. Декабрьские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex завершили сессию на отметке $3898,9 за тройскую унцию, потеряв за день около 3,3%. Ранее Life.ru сообщал, что цена золота впервые с октября 2025 года пробила отметку $3900.

Одной из причин обвала стал рост нефтяных котировок. Подорожание Brent усилило опасения по поводу инфляции в США и заставило инвесторов пересмотреть прогнозы по процентным ставкам Федеральной резервной системы. Ожидания более жёсткой денежно-кредитной политики снизили привлекательность золота, которое не приносит процентного дохода.

Дополнительное давление оказала масштабная распродажа акций технологических компаний. На фоне падения фондового рынка инвесторы начали избавляться от золота, чтобы получить свободные деньги и покрыть убытки по другим активам. Таким образом, металл оказался под ударом даже несмотря на свою репутацию защитного инструмента.

Падение затронуло и другие драгоценные металлы. По данным Reuters, 30 октября серебро подешевело примерно до $49 за унцию, впервые за 11 месяцев опустившись ниже $50. Палладий также преодолел важную психологическую отметку, снизившись ниже $1000 за унцию.

Ранее Life.ru рассказывал, как инвестировать в золото и избежать крупных потерь. Финансовый советник Сергей Кикевич предупреждал, что вкладывать в драгоценный металл все сбережения рискованно. Эксперты рекомендовали покупать золото постепенно, рассчитывать на долгосрочное владение и учитывать расходы на хранение и комиссии. При этом для российских инвесторов итоговая доходность зависит не только от мировых цен, но и от курса рубля.