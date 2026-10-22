Цена золота упала ниже $4050 за унцию впервые с 29 июля

Стоимость золота на бирже Comex 22 октября опустилась ниже 4050 долларов за тройскую унцию впервые с 29 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов по декабрьским фьючерсам на драгоценный металл.

По состоянию на 19:50 по московскому времени золото теряло 2,42% стоимости, опустившись до 4049,5 доллара за унцию. Однако уже через пять минут снижение замедлилось: котировки поднялись до 4052 долларов, а потери сократились до 2,36%.

Таким образом, драгоценный металл ненадолго преодолел психологическую отметку в 4050 долларов, после чего частично отыграл падение. При этом речь идёт о фьючерсных контрактах с поставкой в декабре 2026 года, а не о стоимости физического золота в розничной продаже.

Ранее финансовый советник рассказывал, как правильно инвестировать в золото и избежать потерь. Эксперт рекомендовал не вкладывать в драгоценный металл все сбережения, поскольку его стоимость может снижаться. Специалисты также посоветовали покупать золото постепенно, рассчитывать на долгосрочные вложения и учитывать дополнительные расходы. При этом доходность таких инвестиций в России зависит не только от мировых котировок, но и от курса рубля.