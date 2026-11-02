Мировые запасы нефти сократились почти на миллиард баррелей из-за перебоев с поставками через Ормузский пролив, а резервы дизельного топлива на некоторых рынках достигли минимального сезонного уровня за 35 лет. Об этом заявил генеральный директор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан Аль Джабер. По его словам, энергетический кризис показал, что миру необходимо срочно расширять мощности для хранения топлива, сообщает Bloomberg.

Выступая на международной энергетической конференции ADIPEC в Абу-Даби, руководитель ADNOC отметил, что война на Ближнем Востоке нарушила привычные цепочки поставок. Государствам и энергетическим компаниям пришлось активно расходовать накопленные резервы, чтобы компенсировать нехватку сырья.

Особенно тяжёлая ситуация складывается на рынке дизельного топлива. В отдельных регионах его запасы опустились до минимальных для этого времени года значений за последние 35 лет. Одновременно некоторые страны столкнулись с нехваткой сжиженного природного газа. По оценке Аль Джабера, дефицит СПГ на отдельных рынках достигает 600 миллиардов кубических футов.

Проблемы затронули не только объёмы топлива, но и стоимость его доставки. До начала ближневосточного конфликта расходы на транспортировку и логистику составляли менее 5% стоимости барреля нефти. Теперь их доля превышает 30%. Это создаёт дополнительную нагрузку на потребителей и усиливает давление на цены.

Глава ADNOC призвал правительства и энергетические корпорации инвестировать в стратегические хранилища, дополнительные запасы нефтепродуктов и нефтеперерабатывающие мощности, расположенные ближе к основным потребителям. По его мнению, недостаточно просто добывать необходимые объёмы сырья — нужно обеспечить возможность доставлять их покупателям даже в условиях серьёзных кризисов.

Дополнительное внимание Аль Джабер предложил уделить развитию транспортной инфраструктуры и альтернативных маршрутов поставок. Это позволит снизить зависимость мирового рынка от отдельных морских путей, включая Ормузский пролив, через который до конфликта проходила значительная часть международной торговли нефтью и газом.

На фоне продолжающихся перебоев страны уже вынуждены задействовать чрезвычайные топливные резервы. В октябре Международное энергетическое агентство согласовало высвобождение более 20 миллионов баррелей дизельного топлива, чтобы поддержать рынок и сдержать дальнейший рост цен. Однако глава ADNOC предупредил, что подобные меры не заменяют долгосрочных инвестиций в энергетическую безопасность.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Saudi Aramco Амин Нассер назвал мировые запасы нефти «пугающе малыми». По его словам, коммерческие резервы сократились до менее чем шести миллиардов баррелей, причём значительная их часть практически недоступна для оперативного использования. Даже после восстановления поставок через Ормузский пролив на восполнение истощённых запасов может потребоваться до двух лет.