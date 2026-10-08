Мирра Андреева обыграла Александрову и вышла в полуфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Пекине, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову. Четвертьфинальная встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4 на тай-брейке), 7:6 (7:3) в пользу Андреевой.

Андреева выступает в Пекине под четвёртым номером посева, Александрова была посеяна 19-й. В полуфинале россиянка сыграет с 20-летней чешкой Николой Бартуньковой (26-я сеяная).

Для Андреевой эта победа стала первой над Александровой в очных встречах: до матча в Пекине Екатерина вела 2:0. Ранее она побеждала Мирру в Штутгарте в 2025 году и в Бад-Хомбурге в 2026-м.

Ранее 19-летняя Мирра Андреева в июне впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой «Ролан Гаррос». Сейчас россиянка занимает пятое место в рейтинге WTA и имеет шесть титулов организации в одиночном разряде. В 2024 году Андреева вместе с Дианой Шнайдер завоевала серебро Олимпийских игр в парном разряде. Екатерина Александрова, которой 31 год, располагается на 28-й строчке мирового рейтинга и за карьеру выиграла пять турниров WTA; в 2021 году она стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.