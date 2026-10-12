Мирра Андреева поднимется на третье место мирового рейтинга после финала в Китае

Российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала своё поражение в финале престижного турнира категории WTA 1000 в Пекине. В решающем матче 18-летняя спортсменка уступила китаянке Чжэн Циньвэнь со счётом 5:7, 4:6, не сумев завоевать главный трофей соревнований.

По словам Андреевой, ключевым фактором стала мощная подача соперницы, с которой российская теннисистка не всегда могла справиться на приёме.

«Она здорово подаёт. Думаю, сегодня я упустила много возможностей на приёме, пытаясь играть активно и рисковать. Иногда это срабатывало, но чаще возникало ощущение, что я хочу играть агрессивно, но не могу найти правильный баланс или поймать ритм», — цитирует Андрееву официальный сайт WTA.

Российская теннисистка отметила, что намерена тщательно проанализировать матч вместе со своим тренером Кончитой Мартинес, чтобы извлечь уроки и стать сильнее в будущих встречах. При этом она отдала должное сопернице, которая, по общему признанию, провела непростой сезон и сумела вернуться на высокий уровень.

«В целом, конечно, турнир прошел хорошо. Эти две недели принесли много позитивных моментов. Сегодня был просто не мой день. Думаю, после разговора с Кончитой я смогу взглянуть на этот матч иначе и, возможно, увидеть в нем и положительные стороны», — резюмировала теннисистка.

Напомним, успешное выступление по ходу турнира в Пекине принесло Андреевой первую путёвку на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Кроме того, в обновлённом рейтинге тура россиянка поднимется с пятого места на третье.