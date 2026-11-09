Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил действующие власти страны в попытке устранить его из политики, используя уголовное дело против младшего брата Арона. Так политик на странице в социальной сети отреагировал на сообщения о возможном задержании родственника по подозрению в незаконной переправке людей.

«Я — главная мишень, мой брат — лишь инструмент», — написал Орбан.

Экс-премьер убеждён, что происходящее связано не столько с расследованием предполагаемых преступлений, сколько с политическим противостоянием. По его мнению, правительство Петера Мадьяра пытается отвлечь внимание от скандала, который должен обсуждаться в парламентском комитете по национальной безопасности.

Орбан также обвинил своих оппонентов в стремлении построить в Венгрии однопартийную систему. Он сравнил методы нынешнего правительства с действиями прежних органов государственной безопасности, подчеркнув, что считает расследование инструментом давления на оппозицию.

Поводом для заявления стали сообщения о масштабной полицейской операции в Будапеште и регионе Пешт. Сотрудники Национального бюро расследований и Национального управления по возврату и защите активов провели обыски и задержали нескольких человек в рамках двух уголовных дел. Премьер-министр Петер Мадьяр со ссылкой на публикации прессы сообщил, что среди задержанных предположительно находится Арон Орбан.