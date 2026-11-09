Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, предприниматель Арон Орбан, предположительно, задержан по подозрению в содействии нелегальной миграции. Об этом заявил действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сославшись на сообщения местных СМИ. При этом правоохранительные органы пока не подтвердили, что бизнесмен находится под стражей.

«По информации прессы, брата Виктора Орбана, Арона Орбана, задержали по подозрению в незаконной переправке людей», — написал Мадьяр в соцсетях.

Утром 9 ноября венгерская полиция сообщила о масштабной операции в Будапеште и двух населённых пунктах области Пешт. Сотрудники Национального следственного бюро и ведомства по возвращению и защите государственных активов задержали несколько человек и провели обыски в рамках двух уголовных дел. Имена задержанных не раскрываются.

По информации Telex, сотрудники антитеррористического центра появились у объекта недвижимости, связанного с компанией Арона Орбана. Руководитель ведомства по возвращению и защите государственных активов Анна Унгер подтвердила проведение новых следственных действий по делу, в котором фигурирует брат экс-премьера. Однако сведения о его предполагаемом задержании она не подтвердила.

Расследование связано с возможными нарушениями при оформлении венгерских виз иностранцам. Компании Арона Орбана приписывают содействие получению шенгена гражданами Вьетнама с помощи записи на двухдневные курсы первой помощи в Печском университете.

Сам Виктор Орбан уже отреагировал на сообщения о следственных действиях в отношении младшего брата. Бывший премьер назвал происходящее политической расправой и заявил, что настоящей целью властей является он сам, а его родственника используют как инструмент давления.

Ранее Петер Мадьяр обвинил Виктора Орбана в подготовке государственного переворота. Премьер утверждал, что заявления его предшественника о сопротивлении действующей власти могут расцениваться как призывы к насильственному изменению конституционного строя. В свою очередь, Орбан обвинял правительство в преследовании политических оппонентов.