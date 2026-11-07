Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в парном катании на третьем этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года уверенно выиграли соревнования, набрав по сумме двух программ 209,84 балла.

Россияне захватили лидерство ещё после короткой программы, за которую получили 74,69 балла. В произвольном прокате Мишина и Галлямов также показали лучший результат среди участников — 135,15 балла, сохранив первое место.

Серебряные медали завоевали представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, набравшие 198,27 балла. Третье место заняли японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути с результатом 181,50 балла.

Мишина и Галлямов выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Российская пара является чемпионами мира 2021 года и Европы 2022 года, а также обладателями двух бронзовых медалей Олимпиады в Пекине.

Таким образом, 7 ноября российские фигуристы завоевали сразу две медали на китайском этапе Гран-при. Ранее в женском одиночном катании Александра Трусова стала серебряным призёром, набрав 221,27 балла.