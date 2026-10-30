Мишину и Галлямова пригласили на этап Гран-при ISU в Финляндии
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова ждёт ещё один крупный международный старт. Чемпионы мира и Европы получили приглашение на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии. Причём в Хельсинки на лёд выйдут сразу три российские спортивные пары, которые будут бороться за медали в нейтральном статусе.
Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября. Мишина и Галлямов попали в обновлённый список участников после того, как от выступления отказались представители Австрии Габриэла Иццо и Люк Майерхофер. Российский дуэт возглавлял резервный список ISU и получил освободившееся место. Приглашение уже подтвердили в Федерации фигурного катания на коньках России.
Компанию Мишиной и Галлямову на финском этапе составят ещё две пары из России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Все они заявлены на турнир без национальной символики. Таким образом, российские фигуристы займут сразу три места в соревнованиях спортивных пар.
Для Мишиной и Галлямова поездка в Хельсинки станет вторым этапом международной серии Гран-при в нынешнем сезоне. Ранее спортсмены получили приглашение на соревнования в китайском Шэньчжэне, запланированные на 6–8 ноября. Участие в двух этапах позволит дуэту набирать рейтинговые очки и претендовать на выход в финал серии.
За плечами российских фигуристов уже немало громких побед. 25-летняя Анастасия Мишина и 27-летний Александр Галлямов выиграли чемпионат мира в 2021 году, а год спустя завоевали золото первенства Европы. Кроме того, они трижды становились чемпионами России — в 2022, 2024 и 2025 годах. На Олимпийских играх в Пекине в 2022 году дуэт дважды поднялся на третью ступень пьедестала — в соревнованиях спортивных пар и командном турнире.
Ранее Life.ru писал, что российским спортсменам предложили добиваться компенсаций за отстранение от международных турниров и выставить счёт Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Климов, который считает, что атлеты вправе защищать свои интересы через российские суды, хотя разбирательства могут затянуться на годы. Парламентарий посоветовал уже сейчас собирать доказательства каждого случая недопуска к соревнованиям, чтобы в будущем использовать их для взыскания ущерба.