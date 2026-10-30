Мишину и Галлямова пригласили на этап Гран-при ISU в Финляндии

Российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова ждёт ещё один крупный международный старт. Чемпионы мира и Европы получили приглашение на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии. Причём в Хельсинки на лёд выйдут сразу три российские спортивные пары, которые будут бороться за медали в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября. Мишина и Галлямов попали в обновлённый список участников после того, как от выступления отказались представители Австрии Габриэла Иццо и Люк Майерхофер. Российский дуэт возглавлял резервный список ISU и получил освободившееся место. Приглашение уже подтвердили в Федерации фигурного катания на коньках России.

Компанию Мишиной и Галлямову на финском этапе составят ещё две пары из России — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Все они заявлены на турнир без национальной символики. Таким образом, российские фигуристы займут сразу три места в соревнованиях спортивных пар.

Для Мишиной и Галлямова поездка в Хельсинки станет вторым этапом международной серии Гран-при в нынешнем сезоне. Ранее спортсмены получили приглашение на соревнования в китайском Шэньчжэне, запланированные на 6–8 ноября. Участие в двух этапах позволит дуэту набирать рейтинговые очки и претендовать на выход в финал серии.

За плечами российских фигуристов уже немало громких побед. 25-летняя Анастасия Мишина и 27-летний Александр Галлямов выиграли чемпионат мира в 2021 году, а год спустя завоевали золото первенства Европы. Кроме того, они трижды становились чемпионами России — в 2022, 2024 и 2025 годах. На Олимпийских играх в Пекине в 2022 году дуэт дважды поднялся на третью ступень пьедестала — в соревнованиях спортивных пар и командном турнире.