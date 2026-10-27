«Пострадавшая сторона»: В Госдуме предложили российским атлетам выставить счёт МОК

Российские спортсмены, лишившиеся возможности выступать на международных соревнованиях, могут попытаться взыскать ущерб с Международного олимпийского комитета и спортивных федераций через отечественные суды. С таким предложением выступил депутат Госдумы Андрей Климов в беседе со Zvezdanews.

По мнению парламентария, отстранённые атлеты вправе рассматривать себя как пострадавшую сторону и добиваться защиты своих интересов в судебном порядке. При этом депутат призвал не рассчитывать на быстрое разрешение подобных споров.

«Никто не мешает нам эти права утвердить в наших судах», — подчеркнул Климов.

Он признал, что подобные разбирательства могут растянуться на продолжительное время. Однако, по его оценке, это не повод отказываться от попыток добиться компенсаций за ограничения, введённые международными спортивными организациями.

Климов предположил, что после завершения специальной военной операции у российских спортсменов появится возможность активнее предъявлять накопившиеся претензии.

Для этого, считает депутат, необходимо уже сейчас тщательно документировать каждый случай недопуска к соревнованиям. Собранные материалы впоследствии могут стать основой для судебных требований о возмещении причинённого ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о судебных разбирательствах российских фигуристов с Международным союзом конькобежцев. Трое спортсменов обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), пытаясь оспорить отказ в предоставлении нейтрального статуса. Российская федерация фигурного катания также намерена добиваться полного снятия ограничений на участие в международных турнирах.