Друзья умершего рэпера Миши Маваши столкнулись с неожиданным препятствием при благоустройстве его могилы в Воронеже. Работники кладбища отказались предоставить им электричество для установки ограды, объяснив это личной неприязнью к музыканту, сообщает Mash.

На девятый день после смерти артиста его представители приехали на кладбище, чтобы привести захоронение в порядок. Для монтажа металлического ограждения им потребовалось подключить оборудование к розетке, однако местные электрики не позволили этого сделать. По данным канала, сотрудники объяснили отказ словами «этот тип им не нравится».

Администрация кладбища не стала отвечать на вопросы журналистов. Как утверждает Mash, урегулировать конфликт намерены местные чиновники, которые считают произошедшее личной инициативой отдельных работников.

Пока могила исполнителя остаётся без ограждения. Возле неё дежурят представители основанного Маваши движения «Северный человек», которые оберегают захоронение от вандалов и запрещают посторонним фотографировать памятник.

Ранее Life.ru рассказывал, что похороны Миши Маваши перенесли с 28 на 29 октября из-за угроз его близким. Место церемонии несколько раз меняли, а точное время до последнего не раскрывали. Семья хотела проститься с музыкантом в узком кругу, несмотря на большое количество поклонников, пожелавших проводить его в последний путь.