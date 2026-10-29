Около 100 траурных венков принесли к могиле рэпера Миши Маваши, которого 29 октября похоронили на Юго-Западном кладбище Воронежа. Среди них были венки от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и ветеранов бывшей добровольческой бригады «Эспаньола». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

К могиле Миши Маваши принесли около 100 венков, в том числе от Филимонова. Фото © Telegram/Baza

Большую часть венков прислали региональные отделения движения «Северный человек», основанного музыкантом. Цветы доставляли из разных городов и районов России. Часть венков передали частные лица, пожелавшие почтить память артиста.

По данным Baza, проститься с Маваши пришли более 250 человек. Среди них были родственники, друзья, соратники и участники «Северного человека», специально приехавшие в Воронеж из других регионов страны.

Церемония проходила при усиленных мерах безопасности. На входе на кладбище установили рамки металлодетекторов, всех посетителей досматривали. По периметру дежурили сотрудники полиции, а на территории находилась реанимационная бригада.

Похороны организовали в закрытом формате по просьбе родственников. Дату и место прощания заранее не разглашали. Несмотря на ограничения, к кладбищу приехали сотни желающих проводить музыканта в последний путь.