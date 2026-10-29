Опубликованы фото с тайных похорон Миши Маваши в Воронеже

В Сети появились кадры с закрытых похорон рэпера и общественника Миши Маваши в Воронеже. Церемония проходит в условиях строжайшей секретности: к могиле не подпускают посторонних и фотографов, а возле кладбища собрались около 200 человек. Кадры с места публикует Telegram-канал Baza.

По данным канала, работников воронежских кладбищ, ритуальных служб и даже могильщиков заранее предупредили о запрете разглашать дату и место похорон. На территории усилены меры безопасности: дежурит вооружённая охрана, а перед церемонией кладбище обследовали кинологи с собаками.

Особое внимание уделили охране могилы. Утверждается, что всю ночь перед погребением возле неё посменно дежурили представители основанного Маваши движения «Северный человек». Тело музыканта забрали из морга за сутки до похорон.

Ранее Life.ru сообщал, что прощание с рэпером решили провести в закрытом формате из-за опасений провокаций. На церемонию планировали пригласить не более 50 человек из числа родственников, близких и соратников артиста. По информации СМИ, супруге Маваши поступали угрозы.