Только близкие и не больше 50 человек: Прощание с Мишей Маваши будет закрытым

Рэпера и общественного деятеля Мишу Маваши (Михаила Ница) планируют похоронить 28 октября в Воронеже, пишет Mash. Прощание пройдёт в закрытом формате из-за опасений провокаций. Время церемонии не раскрывают.

На похоронах ожидают не больше 50 человек — близких музыканта и представителей объединения «Северный человек», которое он основал. По имеющейся информации, в адрес супруги исполнителя поступали угрозы.

О смерти Маваши стало известно утром 25 октября. Представитель музыканта сообщил в его официальном Telegram-канале, что тот скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Всё, что известно о смерти рэпера — читайте здесь.