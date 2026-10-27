Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября, 14:45

Только близкие и не больше 50 человек: Прощание с Мишей Маваши будет закрытым

Мишу Маваши похоронят 28 октября в Воронеже в закрытом формате

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Рэпера и общественного деятеля Мишу Маваши (Михаила Ница) планируют похоронить 28 октября в Воронеже, пишет Mash. Прощание пройдёт в закрытом формате из-за опасений провокаций. Время церемонии не раскрывают.

На похоронах ожидают не больше 50 человек — близких музыканта и представителей объединения «Северный человек», которое он основал. По имеющейся информации, в адрес супруги исполнителя поступали угрозы.

«Я просто не понимаю, как жить без него»: Вдова Миши Маваши попросила помощи с похоронами
«Я просто не понимаю, как жить без него»: Вдова Миши Маваши попросила помощи с похоронами

О смерти Маваши стало известно утром 25 октября. Представитель музыканта сообщил в его официальном Telegram-канале, что тот скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Всё, что известно о смерти рэпера — читайте здесь.

Больше новостей о знаменитостях — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar