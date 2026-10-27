«Я просто не понимаю, как жить без него»: Вдова Миши Маваши попросила помощи с похоронами

Вдова рэпера Миши Маваши (Михаила Ница) Екатерина попросила поклонников помочь с организацией похорон музыканта, погибшего всего через десять дней после их свадьбы. Женщина призналась, что оказалась в тяжёлом положении и пока даже не знает, когда состоится прощание с супругом. Об этом она рассказала в личном блоге.

По словам Екатерины, родственники артиста уже направляются к ней, чтобы помочь решить организационные вопросы. При этом семья столкнулась со сложностями при сборе пожертвований: использовать банковскую карту покойного нельзя, а переводить деньги непосредственно вдове тоже не получается.

«Когда пройдут похороны, я сама ещё не знаю. Только скоро увижусь со всеми. Мама, брат и все остальные уже в пути. Сбор настоящий. На карту Миши собирать нельзя. На мою тоже — её просто заблокируют. Ищем выходы. Поддерживать или нет — решать вам», — написала Екатерина.

Вдова подчеркнула, что поддержка близких и поклонников сейчас особенно важна. Она пытается заниматься подготовкой похорон, хотя до сих пор не может осознать произошедшее.

«Я не живу сейчас — я существую. Правда в том, что Миши больше с нами нет. Здесь нет. Он навсегда в моём сердце, и, думаю, в ваших тоже», — поделилась женщина.

Екатерина также призналась, что после гибели супруга на неё обрушилось множество организационных задач. По её словам, Михаил был для неё не только мужем, но и лучшим другом, домом и самым близким человеком. Теперь она старается найти силы, чтобы достойно проводить его в последний путь.

Ранее Life.ru рассказывал, что вдова Миши Маваши впервые вышла на связь после смерти мужа и опубликовала их свадебную фотографию. Екатерина обратилась к супругу с пронзительными словами, вспомнив, что совсем недавно они вместе праздновали свадьбу. Пара зарегистрировала брак 15 октября, всего за десять дней до трагедии. Маваши получил известность благодаря песням о спорте и здоровом образе жизни, позднее создал коллектив «МАВАШИ group» и общественное движение «Северный человек».