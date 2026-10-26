«Не улетай»: Вдова Миши Маваши вышла на связь с пронзительным посланием

Супруга умершего рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница) Екатерина впервые публично высказалась после гибели мужа. Женщина опубликовала чёрно-белую свадебную фотографию и призналась, что не представляет, как жить дальше. С момента их свадьбы прошло всего десять дней.

Трогательная публикация появилась на странице музыканта в социальных сетях. Екатерина обратилась непосредственно к покойному супругу, вспомнив один из самых счастливых дней их совместной жизни.

«Сердце разрывается. Всего несколько дней назад это был самый счастливый день. И вот тебя нет. Как жить без тебя, не улетай», — написала вдова артиста.

Михаил и Екатерина поженились 15 октября. Тогда музыкант поделился с поклонниками кадрами торжества.

О смерти 41-летнего исполнителя стало известно 25 октября 2026 года. Представитель музыканта сообщил в его Telegram-канале, что Маваши скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая.