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Регион
Опубликовано 26 октября, 13:43

«Не улетай»: Вдова Миши Маваши вышла на связь с пронзительным посланием

Вдова Миши Маваши впервые высказалась после смерти рэпера

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Супруга умершего рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница) Екатерина впервые публично высказалась после гибели мужа. Женщина опубликовала чёрно-белую свадебную фотографию и призналась, что не представляет, как жить дальше. С момента их свадьбы прошло всего десять дней.

Трогательная публикация появилась на странице музыканта в социальных сетях. Екатерина обратилась непосредственно к покойному супругу, вспомнив один из самых счастливых дней их совместной жизни.

«Сердце разрывается. Всего несколько дней назад это был самый счастливый день. И вот тебя нет. Как жить без тебя, не улетай», — написала вдова артиста.

Михаил и Екатерина поженились 15 октября. Тогда музыкант поделился с поклонниками кадрами торжества.

О смерти 41-летнего исполнителя стало известно 25 октября 2026 года. Представитель музыканта сообщил в его Telegram-канале, что Маваши скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая.

СК начал проверку обстоятельств смерти рэпера Миши Маваши в Воронеже
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Миша Маваши получил известность в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям о здоровом образе жизни и спорте. Впоследствии он отошёл от активной музыкальной деятельности и сосредоточился на общественной работе, основав движение «Северный человек».

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Наталья Демьянова
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