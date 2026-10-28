Представитель Миши Маваши опроверг версию о самоубийстве музыканта

Представитель умершего музыканта Миши Маваши (Михаила Наца) Александр Лебедев заявил, что окружение артиста не считает самоубийство причиной его гибели. По его словам, произошедшее стало результатом несчастного стечения обстоятельств, однако окончательные выводы должны сделать следователи.

В видеообращении Лебедев подчеркнул, что команда музыканта придерживается единой позиции относительно случившегося.

«Самая главная информация — это то, что у нас есть устойчивая позиция и понимание, что Михаил Фёдорович не совершал суицида, как многие нагнетают и так далее, а произошло несчастье, несчастное стечение обстоятельств», — заявил представитель артиста.

По словам Лебедева, предварительные официальные документы уже составлены, но проверка обстоятельств смерти продолжается. Правоохранительные органы рассматривают различные версии, поэтому представитель музыканта призвал общественность воздержаться от распространения неподтверждённых предположений. Он также отметил, что у Маваши оставались творческие планы. Именно это, по мнению Лебедева, служит дополнительным аргументом против версии о добровольном уходе из жизни.