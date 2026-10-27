Рэпера Мишу Маваши похоронят 29 октября в Воронеже

Основателя движения «Северный человек», рэпера Мишу Маваши (Михаила Ница) похоронят 29 октября в Воронеже. Дату похорон РИА «Новости» сообщил собеседник из окружения музыканта.

Прощание с артистом также состоится в Воронеже. Ранее родственники Маваши подтвердили место проведения церемонии, однако не смогли назвать точную дату. Время прощания пока не раскрывается.

До этого сообщалось, что похороны пройдут в закрытом формате. Yа церемонию планировали пригласить не более 50 человек из числа родственников, друзей и участников движения «Северный человек». Такое решение объясняли опасениями провокаций.

Миша Маваши скончался в ночь на 25 октября в возрасте 41 года. Настоящее имя музыканта — Михаил Ниц. Творческую карьеру он начал в 2009 году, позднее основал коллектив «МАВАШИ group». В конце 2022 года артист создал общественное движение «Северный человек», а в 2023-м доставлял гуманитарную помощь российским военным в зону СВО.

После смерти музыканта Life.ru сообщал о проверке Следственного комитета. Следователи назначили экспертизы для установления обстоятельств и точной причины произошедшего. 27 октября вдова рэпера Екатерина обратилась к поклонникам за помощью в организации похорон. Она рассказала о трудностях со сбором средств и призналась, что пока не знает, когда состоится церемония.