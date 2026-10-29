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Опубликовано 29 октября, 10:59

Дату перенесли, место меняли несколько раз: Семья Миши Маваши готовит закрытые похороны из-за угроз

Mash: Похороны Миши Маваши перенесли на 29 октября из-за угроз близким

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Похороны Миши Маваши перенесли с 28 на 29 октября по соображениям безопасности. Причиной стали угрозы близким музыканта и большой наплыв желающих проститься с ним, сообщает Mash.

По данным канала, проводить артиста в последний путь захотели несколько тысяч сторонников. Семья при этом намерена организовать тихую церемонию без толп поклонников.

Место захоронения также изменили: похороны пройдут не на Центральном кладбище, как сообщалось ранее. По информации Mash, варианты меняли несколько раз, а время церемонии по-прежнему не раскрывают.

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О смерти Маваши стало известно утром 25 октября. Представитель музыканта сообщил в его официальном Telegram-канале, что тот скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Всё, что известно о смерти рэпера — читайте здесь. Ранее сообщалось, что прощание с Маваши планируют провести в закрытом формате. На церемонию собирались пригласить не больше 50 человек — близких и представителей основанного им движения «Северный человек».

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Александра Вишнякова
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