Мишустин: На прорывные технологии в проекте бюджета заложено до 2 трлн рублей

В проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрели около 2 трлн рублей на разработку и внедрение отечественных прорывных технологий. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии Кабмина.

«В трёхлетнем федеральном бюджете, который готовится к первому чтению в Государственной думе, предусмотрено на такие цели суммарно около 2 трлн рублей», — отметил премьер-министр.

По словам Мишустина, к финансированию технологических разработок также планируют привлечь средства региональных бюджетов. Кроме того, правительство рассчитывает на существенный вклад частного бизнеса.

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что сокращение дефицита федерального бюджета станет одним из ключевых условий для дальнейшего снижения ставки Банка России в 2027 году.