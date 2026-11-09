Мишустин назначил Кадочникова и Курбанова заместителями министра финансов РФ
Павел Кадочников и Курбан Курбанов. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин, minfin.gov.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Павла Кадочникова первым заместителем министра финансов РФ, а Курбана Курбанова — заместителем главы ведомства. Соответствующие распоряжения правительства опубликованы 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Кадочникова Павла Анатольевича первым заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в одном из документов.
Кадочников ранее занимал пост заместителя министра финансов. Теперь он получил повышение и станет курировать вопросы бюджета и межбюджетных отношений, как ранее сообщил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Ранее Life.ru сообщал, что депутаты Госдумы поддержали повышение Антона Силуанова до вице-премьера с сохранением поста министра финансов. Изменения также затронули Ирину Окладникову, занимавшую должность первого заместителя главы Минфина. Её кандидатуру предложили на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Окладникова продолжит участвовать в работе над федеральным бюджетом.
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