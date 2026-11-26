Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новых торговых представителей страны в Объединённых Арабских Эмиратах, Марокко и Саудовской Аравии. В рамках кадровых перестановок Алексей Андреев переходит из Марокко в ОАЭ, Михаила Черненко назначили его преемником в Рабате, а российское торговое представительство в Эр-Рияде возглавит Ахмед Азизов. Соответствующие распоряжения правительства опубликованы 26 ноября на официальном портале правовой информации.

В Объединённых Арабских Эмиратах новым торговым представителем стал Алексей Андреев. До этого он представлял Россию в Марокко. Его предшественник Андрей Терехин освобождён от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе.

В Марокко на место Андреева назначили Михаила Черненко. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства.

Ещё одно назначение касается Саудовской Аравии. Новым торговым представителем России в королевстве стал Ахмед Азизов. Прежнего руководителя представительства Станислава Янковца освободили от должности по его просьбе.

Все решения оформлены отдельными распоряжениями правительства от 26 ноября 2026 года. Кадровые изменения затронули сразу три направления внешнеэкономической работы России.