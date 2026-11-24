Вице-премьер России Андрей Никитин стал специальным представителем президента РФ по развитию международного транспортного коридора «Север — Юг». Владимир Путин назначил его на эту должность вместо Виталия Савельева, который занимался проектом с ноября 2024 года.

Коридор «Север — Юг» призван обеспечить транспортное сообщение между Россией, Ираном, Индией и другими странами. Межправительственное соглашение о его создании было подписано в 2000 году.

Савельев покинул пост заместителя председателя правительства 28 сентября 2026 года в связи с избранием депутатом Госдумы. До этого он курировал транспортную отрасль в кабмине.