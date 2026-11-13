Михаил Петров покинул должность заместителя генерального директора ТАСС по собственному желанию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Петров посвятил агентству более 25 лет, пройдя путь от корреспондента до одного из руководителей. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил коллегу за многолетнюю работу и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.

«На его счету десятки тысяч политических новостей», — отметил Кондрашов. По словам главы агентства, вклад Петрова в развитие ТАСС очень ценен для коллектива.

С 2019 года Петров занимал пост главного редактора агентства, а в феврале 2025-го перешёл на должность заместителя гендиректора. Как ранее писал РБК, в его обязанности должно было войти взаимодействие с государственными органами власти. До этого журналист работал в кремлёвском пуле и руководил редакцией кремлёвско-правительственной информации.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении Михаила Гусмана от должности первого заместителя генерального директора ТАСС в июле 2025 года. Он проработал в агентстве около 30 лет и был известен как автор и ведущий программы «Формула власти». Решение о его уходе также оформил Михаил Мишустин.