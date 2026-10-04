Умер фотограф Борис Кавашкин, сделавший для ТАСС знаменитый снимок с Сахаровым

Фотограф Борис Кавашкин, более 60 лет снимавший события в СССР и России, умер 4 октября на 82-м году жизни. Об этом «Ленте.ру» рассказал его сын, старший редактор издания Антон Кавашкин.

За годы работы Кавашкин запечатлел боевые действия в Афганистане, строительство БАМа, события 1991 года, штурм Белого дома в 1993-м и лесные пожары в Подмосковье в 2010-м. Он снимал известных людей и повседневную жизнь, много работал в Ростовской области и советской Литве, но особенно любил фотографировать родную Москву.

Профессиональный путь Кавашкина начался в 1967 году со стажировки в ТАСС. Позднее он перешёл в агентство печати «Новости», а затем вернулся в ТАСС, которому в общей сложности отдал 40 лет. Увлечение фотографией появилось ещё в детстве. Родители привели Бориса в фотокружок на Полянке, где преподавал бывший фотокорреспондент журнала «СССР на стройке» Анатолий Кузнецов. После армии Кавашкин работал на секретном военном заводе и продолжал снимать в свободное время.

Одним из самых дорогих для него кадров оставалась фотография академика Андрея Сахарова на съезде народных депутатов. Чтобы поймать этот момент, Кавашкин остался впереди, когда остальные репортёры отошли назад.

Фото © ТАСС / Борис Кавашкин

«На фоне сидящего Михаила Горбачёва Сахаров вскинул руки вверх, и я его сфотографировал. Этот кадр вошёл в пятёрку самых удачных снимков к 90-летнему юбилею ТАСС», — вспоминал фотограф.

Ранее сообщалось, что Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Гоголадзе умер на 61-м году жизни. Главным успехом спортсмена стало золото Олимпиады 1988 года в Сеуле. Гоголадзе выступал за сборную СССР, которая победила в командном первенстве. На тех же Играх гимнаст вошёл в историю, первым на олимпийских соревнованиях исполнив тройное сальто назад в вольных упражнениях.