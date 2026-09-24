Мишустин: Правительство завершает подготовку проекта бюджета на 2027-2029 годы

Правительство России завершает подготовку проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

По его словам, документ вместе с сопутствующими материалами планируется в установленный срок направить на рассмотрение Государственной думы.

«В повестке сегодня большой блок вопросов, связанных с проектом федерального бюджета на следующие три года. Правительство завершает его подготовку, чтобы в установленный срок направить на рассмотрение в Государственную думу», — сказал Мишустин.

Одновременно в парламент внесут прогноз социально-экономического развития, проекты бюджетов Социального фонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также другие документы.

Премьер отметил, что при формировании главного финансового документа страны учитывались нынешние экономические и внешние вызовы. Особого внимания, по его словам, требуют вопросы безопасности, изменения на энергетическом рынке, дисбалансы в мировой торговле, усиление регионального протекционизма и рост транспортно-логистических издержек.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин внёс в правительство пакет законопроектов по федеральному бюджету на 2027–2029 годы. В него вошли сам проект трёхлетнего бюджета, законопроект об особенностях его исполнения и поправки в Налоговый кодекс.