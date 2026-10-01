Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. В Минске он примет участие в заседаниях Совета министров Союзного государства и Евразийского межправительственного совета, которые пройдут 1 и 2 октября.

В столице Белоруссии сейчас также проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Мишустин традиционно уделяет этому мероприятию большое внимание. На августовской встрече глав правительств стран ЕАЭС именно российский премьер пригласил коллег посетить выставку.

Нынешняя поездка Мишустина в Минск не первая, которая совпала с проведением «Иннопрома». В прошлом году его визит в Белоруссию также пришёлся на время работы промышленной выставки. Тогда выездной «Иннопром» впервые состоялся в белорусской столице.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию, длившийся два дня. За время поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и общую повестку Москвы и Минска.