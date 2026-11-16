Надпись «Сделано в России» должна стать для зарубежных покупателей символом качества и надёжности отечественных технологий. Такую задачу обозначил премьер-министр Михаил Мишустин на Международном экспортном форуме в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия».

Михаил Мишустин — о значении маркировки «Сделано в России». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

Глава правительства подчеркнул важность укрепления доверия к российским разработкам на мировом рынке. Продвижение отечественной высокотехнологичной продукции стало одной из центральных тем форума «Сделано в России», который проходит 16 ноября.

Выступая перед участниками мероприятия, Мишустин также заявил, что Россия открыта для взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами. По его словам, отечественные компании готовы предлагать зарубежным партнёрам как промышленную продукцию, так и современные цифровые решения.

Отдельное внимание премьер уделил тому, как российские производители представляют свои разработки потенциальным заказчикам. Он призвал компании объяснять преимущества сложных технологий простым и понятным языком, чтобы покупатели могли оценить их практическую пользу.

Международный экспортный форум «Сделано в России» организован Российским экспортным центром, входящим в группу ВЭБ.РФ. Мероприятие проходит на площадке Национального центра «Россия», объединив представителей бизнеса, государственных структур и экспертного сообщества.