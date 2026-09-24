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Опубликовано 24 сентября, 13:15

Мишустин: ВВП России вырастет на 1,4% в 2027 году

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Российская экономика, по прогнозу правительства, вырастет на 1,4% в 2027 году, а к 2029-му темп роста достигнет 2,4%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании кабмина.

«В следующем году ВВП вырастет на 1,4%», — сообщил премьер. По его словам, затем рост будет постепенно ускоряться и к 2029 году составит 2,4%.

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Ранее гава ВТБ Андрей Костин назвал инфляцию главным вызовом для российской экономики. По его словам, для сдерживания роста цен необходимо ограничивать избыточное количество денег в экономике. Заявление он сделал 24 сентября на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге.

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