Мишустин: ВВП России вырастет на 1,4% в 2027 году
Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru
Российская экономика, по прогнозу правительства, вырастет на 1,4% в 2027 году, а к 2029-му темп роста достигнет 2,4%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании кабмина.
«В следующем году ВВП вырастет на 1,4%», — сообщил премьер. По его словам, затем рост будет постепенно ускоряться и к 2029 году составит 2,4%.
Ранее гава ВТБ Андрей Костин назвал инфляцию главным вызовом для российской экономики. По его словам, для сдерживания роста цен необходимо ограничивать избыточное количество денег в экономике. Заявление он сделал 24 сентября на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге.
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