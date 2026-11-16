Интерес зарубежных партнёров к товарам и технологиям из России остаётся высоким, несмотря на внешние ограничения и экономические сложности. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил 16 ноября на международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве.

«Вопреки всем вызовам, интерес к возможностям наших производителей остается на очень высоком уровне. Сегодня здесь – около тысячи иностранных представителей десятков государств и самых разных сфер деятельности», — подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, форум ежегодно объединяет компании и предпринимателей, заинтересованных в расширении присутствия на международных рынках. Власти рассматривают поддержку российских экспортёров как одно из приоритетных направлений экономической политики.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил отечественные разработки на форуме «Сделано в России». Особое впечатление на главу правительства произвёл практически прозрачный дисплей NextAir компании «Некс-Т». Производитель также представил моноблок NextOne 32, ключевые компоненты которого выпускаются в России.