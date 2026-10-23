«Миссис Москва-2025» Ольга Мур может сесть на шесть лет за изготовление порно

Бывшая порноактриса, модель и блогер Ольга Зубкова, известная под псевдонимом Ольга Мур, может лишиться свободы на срок до шести лет. В отношении 40-летней знаменитости возбуждено дело о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Соответствующая информация содержится в картотеке Мещанского районного суда Москвы.

Уголовное производство зарегистрировали 30 сентября по части 3 статьи 242 УК РФ. Сейчас Зубкова находится под подпиской о невыезде, которая запрещает ей покидать место проживания без разрешения. Разбирательство ещё не завершено, а виновность женщины предстоит установить суду.

Широкую известность Ольга получила благодаря карьере в индустрии фильмов для взрослых. Помимо съёмок, она занималась модельным бизнесом, работала телеведущей и участвовала в конкурсах красоты. Среди её достижений — титул «Миссис Москва». Сама блогерша публично возникшие проблемы с законом пока не комментировала.

При этом в социальных сетях Мур продолжает рассуждать об отношениях, романтике и поведении мужчин. В одной из публикаций она возмущалась тем, что обычный букет или приглашение на кофе некоторые представители сильного пола воспринимают едва ли не как выдающийся мужской поступок.