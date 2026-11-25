Мизулина обрадовалась решению Роскомнадзора по интервью Собчак
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Роскомнадзор потребовал удалить три интервью журналистки Ксении Собчак с YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приветствовала решение ведомства. Ранее она обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить один из выпусков.
По словам Мизулиной, после её обращения в Роскомнадзор и МВД материалы направили на экспертизу. Теперь ведомство уведомило её о принятом решении ограничить доступ к видео и другим выпускам на канале журналистки.
«Вполне ожидаемое для всех здравомыслящих людей решение органов власти», — прокомментировала ситуацию глава Лиги безопасного интернета.
Речь идёт об интервью с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Аполлоновым. По словам Собчак, Роскомнадзор обнаружил в материалах признаки экстремизма и потребовал убрать ролики. Журналистка заявила, что выполнит требования ведомства.