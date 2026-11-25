Роскомнадзор потребовал удалить три интервью журналистки Ксении Собчак с YouTube-канала «Осторожно: Собчак». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приветствовала решение ведомства. Ранее она обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить один из выпусков.

По словам Мизулиной, после её обращения в Роскомнадзор и МВД материалы направили на экспертизу. Теперь ведомство уведомило её о принятом решении ограничить доступ к видео и другим выпускам на канале журналистки.

«Вполне ожидаемое для всех здравомыслящих людей решение органов власти», — прокомментировала ситуацию глава Лиги безопасного интернета.