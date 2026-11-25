Ксения Собчак сообщила об удалении с YouTube трёх выпусков программы «Осторожно, Собчак» после того, как Роскомнадзор выявил в них признаки экстремизма. Речь идёт об интервью с блогером Хилми, Андреем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синякмом.

По словам журналистки, соответствующие видеозаписи будут удалены с видеохостинга. Собчак также прокомментировала ситуацию, назвав её неприятной.

«Позорище, конечно, но что делать», — написала телеведущая.

Ранее вокруг интервью Собчак с Игорем Синяком уже возникали претензии. В июне 2026 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить выпуск с блогером на предмет пропаганды ЛГБТ*.

В октябре 2025 года Собчак также пришлось удалить с YouTube интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым после предписания Роскомнадзора. Тогда ведомство усмотрело в ролике признаки пропаганды ЛГБТ*.

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