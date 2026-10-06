Мизулина попросит СК проверить на педофилию видео участницы «Ждуль» с дочерью

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в Следственный комитет из-за распространившегося в соцсетях видео с семилетней девочкой и её отчимом из Челябинской области. Материалы попросят проверить на предмет возможных развратных действий в отношении ребёнка, сообщила Мизулина.

На записи мужчина находится вместе с ребёнком в кровати и совершает действия, которые вызвали возмущение пользователей Сети. Life.ru не публикует и подробно не описывает эти кадры из соображений защиты несовершеннолетней.

Мизулина утверждает, что девочка является дочерью сожительницы мужчины — блогерши и бывшей участницы шоу «Ждули». Он же ранее трижды привлекался к уголовной ответственности.

«Направим материалы в СК с просьбой провести проверку в связи с возможными развратными действиями в отношении ребёнка», — написала глава ЛБИ.

Ранее Life.ru рассказывал о другом случае, когда Мизулина попросила Следственный комитет проверить распространение интимного видео с несовершеннолетней после вечеринки в Казани. Тогда глава ЛБИ также призвала установить все обстоятельства произошедшего и остановить распространение материалов с участием девочки. На момент первоначальной публикации сведения о возможном преступлении официально подтверждены не были.