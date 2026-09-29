Мизулина заявила об отмене уголовного дела против девочки, обманутой мошенниками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о прекращении уголовного дела в отношении 18-летней студентки, которую мошенники втянули в преступную деятельность под видом проведения «спецоперации силовиками».

«Мне написала мама 18-летней студентки, втянутой в совершение преступления мошенниками с Украины. Провокаторы в течение 1,5 месяцев круглосуточно контролировали девочку и заставили участвовать в фейковой спецоперации якобы по поимке преступников», — рассказала Мизулина.

Общественница обратилась в СК и Генпрокуратуру с просьбой помочь девочке избежать уголовки по той причине, что она находилась под давлением аферистов. Мизулина обратила внимание, что подростка сделали крайним в деле, при том что настоящие преступники продолжают оставаться на свободе.

По её словам, девочка не имели никакого корыстного умысла, а значит не может быть фигурантом уголовного дела. Более того, ребёнок испытал сильнейший стресс, был запуган мошенниками и явно нуждается в психологической помощи, отметила Мизулина.

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали выдавать себя за популярных блогеров и других известных людей, чтобы войти в доверие к детям и через них получить доступ к семейным деньгам.